OAB divulga levantamento sobre a remuneração dos advogados

Um estudo contratado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) mostra que seis em cada dez profissionais do país ganham até R$ 6,6 mil, o equivalente a cinco salários mínimos pelo valor de 2023 (ano-base do levantamento).

Apenas 5% da categoria recebem acima de R$ 26,4 mil (20 salários mínimos), conforme destacou o jornal Valor Econômico.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

