Dirigente partidária: Campina tem pedido mudanças

Nova presidente local da federação partidária (PCdoB, PV e PT) em Campina Grande, a advogada Glauce Jácome falou ontem ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (a maior audiência no horário na região de Campina Grande) sobre o encontro mantido no final de semana com João Azevedo.

“Não basta apenas substituir a atual gestão, mas colocar (em execução) um modelo diferenciado. A cidade tem pedido mudanças”, introduziu Jácome.

Glauce disse que a gestão atual da PMCG “é uma referência do governo de Romero. Foi eleito pelos braços dele”.

*notas repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Aparte: anúncio junto ´com a pamonha´ em Campina Grande (paraibaonline.com.br)