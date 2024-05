Diretório nacional do PT vai avaliar situação eleitoral de João Pessoa

A Executiva nacional do PT retirou da pauta da reunião de ontem a definição da participação no processo eleitoral deste ano em João Pessoa – candidatura própria ou apoio à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).

Outra decisão da Executiva petista foi remeter a definição na capital paraibana ao diretório nacional, que só se reunirá no final de maio.

*notas repercutidas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

