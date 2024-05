O deputado Sargento Neto, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, disse nesta terça-feira que está propenso a assumir, já a partir da próxima semana, a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande.

Sargento Neto detalhou também a conversa que manteve, nesta segunda-feira, com o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB), em Campina Grande.

A avaliação é que a candidatura do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) está praticamente definida, o que implicará na consumação de um racha histórico na base política na cidade.

Veja a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

