Presidente do PT de João Pessoa diz que demora vai prejudicar pleito na Capital

Foi adiada, mais uma vez, a decisão que a executiva nacional do PT teria sobre o pleito de João Pessoa, se o partido vai seguir com candidatura própria ou se vai firmar aliança com o PP e PSB na disputa pela prefeitura da capital paraibana.

A expectativa era de que nesta segunda-feira (06), sairia o anúncio da decisão, mas este foi adiado para o final deste mês.

Para o presidente do PT de João Pessoa, Marcus Túlio Campos, a indefinição tem preocupado a diretoria municipal porque estão há quase 60 dias com as deliberações paralisadas por conta dessa decisão da executiva nacional, de avocar para si as definições políticas de João Pessoa. Na avaliação dele, isso tem causado um prejuízo enorme.

“É prejuízo para construção de uma candidatura própria ou de aliança e para a construção de uma chapa proporcional, porque em qualquer cenário que venha a ser deliberado essa demora prejudica a disputa e talvez não seja possível reverter, mas seguimos aguardando qual será a decisão acerca de João Pessoa”, opinou.

O presidente espera que a deliberação não se arraste mais ainda, porque se continuar desta forma, haverá prejuízos políticos para o PT.