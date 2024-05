Pastor recebe Título de Cidadão Pessoense na CMJP

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na tarde desta segunda-feira (06), sessão solene para entrega do Título de Cidadão Pessoense ao Pastor Cláudio Rodrigues Monteiro.

O vereador Bispo José Luiz (Republicanos) foi o autor da propositura e falou sobre a motivação para entrega da honraria.

“Um dos motivos para entrega dessa honraria na CMJP é o serviço prestado, e o Pastor Cláudio Rodrigues desempenha um importante papel na Igreja Universal, que é o de coordenar o programa Universal nas Forças Policiais (UFP), que é desenvolvido com as forças de segurança, sobretudo com a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil. Ele é o responsável por esse trabalho na Paraíba há cinco anos, e nós sabemos que a profissão militar é estressante, causando, muitas vezes, ansiedade. O programa presta assistência espiritual, acima de tudo, mas também uma palavra de conforto e solidariedade. É um trabalho reconhecido pelos comandantes, e é feito com muito cuidado e sutileza para não confundir, como se o grupo estivesse querendo fazer igreja dentro dos quartéis. Esse não é o propósito, e o pastor Cláudio Rodrigues vem desempenhando muito bem esse papel. Por isso, resolvi honrá-lo com esse Título de Cidadão Pessoense”, afirmou.

O Tentente Coronel Moura também falou sobre o pastor Cláudio Rodrigues. “Falar do Pastor Cláudio é uma honra muito grande, uma pessoa que sempre traz a palavra de Deus aos nossos integrantes. Vivemos tempos difíceis e nós, policiais militares, somos constantemente bombardeados com energias negativas. Só a palavra de Deus é que pode confortar e só a palavra de Deus que pode nos guiar, e o Pastor Cláudio tem sempre essa preocupação de trazer essa palavra de esperança, essa luz no nosso caminho”, destacou.

Waldir Trindade disse que João Pessoa ganha um filho ilustre, que tem trabalhado incansavelmente pela cidade, realizando o trabalho com o grupo UFP.

“Esse grupo tem uma importância muito grande no estado da Paraíba. As forças policiais do estado são feitas de homens e mulheres de carne e osso, que precisam do alimento espiritual para que eles possam seguir na missão quefoi dada a cada um deles, que é a de proteger a sociedade. Que Deus o abençoe e que ele possa fazer muito mais pelo povo de João Pessoa, que é um povo de grande coração, e que o abraça hoje como Cidadão Pessoense”, acrescentou.

“O reconhecimento do Pastor Cláudio Rodrigues é o reconhecimento de todos nós que fazemos parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso demonstra que nós estamos no caminho certo, ainda mais nessa área tão sensível, que é a segurança pública”, pontuou o deputado estadual Jutay Meneses (Republicanos).

Por fim, o homenageado, que é natural de Juazeiro – BA, concluiu dizendo que receber o Título de Cidadão Pessoense é motivo de muita alegria.

“O grupo UFP promove assistência espiritual. Nós levamos a fé, com voluntários, a exemplo de psicólogos, realizando palestras sobre família, drogas e depressão, e isso tem feito com que essa missão tenha se solidificado e crescido por todo o estado, nesses cinco anos e quatro meses. Meu muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe”, finalizou.