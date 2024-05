Senador Veneziano Vital: “Não trabalhem contra os interesses de Campina”

Ao fazer uso da palavra durante evento para detalhar as obras que serão iniciadas brevemente pela Prefeitura de Campina Grande, o senador Veneziano Vital (MDB) disse que vivenciava “uma semana festiva”, e que “ainda não me familiarizei com o conjunto das obras, dada a sua densidade. Serão modificações substanciais em muitas áreas da cidade”.

O ´V´ recordou que quando saiu da prefeitura campinense, em 2012, deixou R$ 23 milhões em caixa para o sequenciamento das obras de revitalização da feira central.

“Foi lastimável a perda desses valores”, assinalou.

O senador informou que antes da abertura do Maior São João do Mundo deste ano (final do mês), o DNIT fará o recapeamento asfáltico de três trechos urbanos da BR 230 em Campina Grande: avenidas Manoel Tavares, Brasília (Severino Cabral) e Canal.

Veneziano também disse que avançam, no âmbito do Ministério dos Transportes, os procedimentos burocráticos para que que seja cedido à prefeitura de Campina o trecho ferroviário compreendido entre o distrito de Galante e a área urbana da cidade.

Esse trecho está entregue à empresa Transnordestina, que não fez o uso comercial nem cuidou da conversação, razão pela qual o governo federal o retomará, para em seguida repassar à PMCG.

“Os que colocaram dúvidas sobre a ampliação do Parque do Povo e a recuperação do Parque Evaldo Cruz, não coloquem mais. Creiam! E não trabalhem contra os interesses de Campina”, acentuou Veneziano, para arrematar: “Pedi votos de confiança (para senador). Minha retribuição é trabalhar pela cidade e pela Paraíba”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

