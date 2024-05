Eva Gouveia mantém pré-candidatura e dá recado a possíveis aliados

A vereadora Eva Gouveia, presidente municipal do PSD em Campina Grande, afirmou que a sua pré-candidatura à prefeitura local está mantida.

Segundo ela, a sua disposição de disputar o pleito majoritário está amparada pela decisão da Executiva estadual, que deliberou as pré-candidaturas de Eva e de Rosália Lucas, com o apoio do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab.

“Nossa pré-candidatura está mantida. Conhecemos a cidade. Temos identidade com Campina. Conhecemos os problemas e sabemos quais as soluções que precisam ser apresentadas”, sublinhou a edil.

“O ministro Kassab avalizou a nossa intenção e garantiu o apoio que precisamos para entrar nessa disputa. Ele é um amigo que nunca nos faltou. Na Paraíba, a senadora Daniella Ribeiro tem feito um grande trabalho de fortalecimento partidário e estaremos presentes no pleito majoritário em mais de 30 cidades, graças aos esforços de nossa presidente”.

Eva, que é vereadora e já foi deputada estadual, garantiu que o PSD montou uma chapa proporcional competitiva para a disputa de vagas na Câmara de Vereadores, com chances de emplacar dois vereadores a partir de 2025.

Quando indagada sobre a possibilidade de composições, ela mandou um recado:

“Nossa pretensão está posta, mas sem imposição, sem atropelos, sem desrespeito às condições estabelecidas nas alianças já celebradas, já existentes. Da nossa parte, temos feito tudo com muito respeito aos partidos aliados, sem peso futuro na consciência. Não temos dificuldade de conversar com outros atores, com outros partidos, mas confesso que internamente temos vetos a algumas posturas e comportamentos, o que não significa ainda vetos diretos a pessoas. Quem não está engajado na nossa visão de transformação social, acolhendo sem segregar, mas dificilmente teremos dificuldade de apreciar. É preciso que todos que se colocam como opção tenham essa leitura. Política é também memória”.

Sobre Romero, a vereadora foi categórica: “Meu amigo pessoal, converso sempre com ele. Falamos semanalmente. Mas politicamente é preciso entender como ele vai se posicionar para analisarmos a viabilidade de uma eventual composição. Depende de muita coisa”.