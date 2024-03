Registrada pesquisa eleitoral de Campina Grande no TSE

Foi protocolado no Tribunal Superior Eleitoral o primeiro pedido de registro de pesquisa eleitoral visando o pleito em Campina Grande.

A empresa que registrou é o desconhecido Instituto Ranking de Pesquisa Ltda., com sede em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A empresa contratante é a Inteligencia.com Serviços Ltda., com sede em João Pessoa.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

