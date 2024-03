Deputado prevê expansão do MDB no Cariri da Paraíba

“Oferecer uma voz mais ativa à região do Cariri”.

Eis a avaliação do deputado ´Dr. Romualdo´ (MDB) acerca de seus meses iniciais na Assembleia Legislativa.

Sobre as eleições que se avizinham, o emedebista considera que na região do Cariri “vem se desenhando um quadro melhor, bem mais amplo do que foi na eleição passada. Acho que a gente triplica em quantidade de vereadores e até de prefeitos”.

Em sua principal base eleitoral (cidade do Congo), a esposa do deputado, Flávia Emanoela Sousa Pereira Quirino, irá buscar a reeleição “com chances totais de se reeleger”.

“Está caminhando bem melhor do que eu esperava”, emendou.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

Aparte: Perfil do (a) vice em Campina Grande (paraibaonline.com.br)