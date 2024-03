Deputado defende permanência de Tovar na oposição da ALPB

A possível saída do deputado Tovar Correia Lima (PSDB) da bancada de oposição da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) tem sido pauta dos bastidores políticos nos últimos dias.

A especulação foi repercutida também em entrevista do deputado oposicionista Anderson Monteiro, do MDB, que defendeu veementemente a permanência de Tovar na aliança com o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), em Campina Grande.

Monteiro revelou que não teve contato direto com Tovar, mas acompanhou as notícias pela imprensa, no entanto, expressou a vontade de que Tovar opte pelo caminho da união na aliança dos partidos a qual já pertence.

– Na última semana ele não queria nem dar entrevistas e eu estava em Brasília e não tive contato com Tovar, então não sei dizer qual o posicionamento dele ao certo, acompanho pela imprensa. Ele é um cara capacitado, do bem e vai tomar o melhor destino que, para mim, o melhor destino é a união. O grupo de Campina Grande é consolidado, tem história na cidade e sempre ganhou as eleições unido. Espero que estejamos todos unidos: Tovar, Romero e o prefeito Bruno Cunha Lima – frisou.