O vice-presidente do PL de João Pessoa, vereador Carlão Pelo Bem falou sobre o encontro realizado nessa quarta-feira (28), na Câmara Municipal de João Pessoa, onde reuniu membros da direita conservadora da Capital. O encontro contou com as presenças do pré-candidato a prefeito Marcelo Queiroga e do deputado Wallber Virgolino, muito embora estiveram em horários desencontrados na reunião.

Conforme Carlão, a reunião serviu para dar eco à fala do ex-presidente Bolsonaro proferida no encontro de domingo (25) na Avenida Paulista.

“O que ele falou tem reverberado em todo o Brasil no sentido de unir as forças de direita conservadora e liberal, que estão em alguns partidos, mas que nós precisamos debater o que nós precisamos oferecer para a cidade de João Pessoa”, disse.

Carlão esclareceu ainda que acima de tudo, o grande chamamento para o grupo foi de união. “Essa foi a palavra de ordem: união da direita, união do conservadorismo, união dos liberais para o processo eleitoral de agora para prefeito de João Pessoa e para vereador”, disse.

Sobre a possibilidade de apoio do deputado Wallber Virgolino à pré-candidatura de Marcelo Queiroga, o vereador disse que essa questão será construída, mas a ideia é ter a unidade da direita conservadora, inclusive á algo que o deputado defende.

“A gente iniciou um diálogo e vamos trazer ainda o deputado federal Cabo Gilberto, o Pastor Sérgio Queiroz e lideranças do NOVO. O que a gente viu ontem, e que é muito maior, é a unidade para se conquistar a Prefeitura de João Pessoa”, declarou o vereador.