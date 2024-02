Deputado fala sobre expectativas para 2024 e eleição em Boqueirão

Em entrevista ao ParaibaOnline, o deputado estadual João Paulo Segundo (Progressistas) falou sobre suas expectativas para o ano legislativo de 2024 e sobre a eleição municipal em sua cidade natal, Boqueirão.

– A expectativa para 2024 é de conclusão de grandes obras que estão sendo executadas na Paraíba e principalmente no Cariri, na região de minha atuação – disse o deputado.

Questionado sobre as eleições municipais deste ano, o parlamentar, filiado ao Partido Progressistas, também falou sobre o pleito na cidade de Boqueirão, onde apoia a reeleição do prefeito Marcos Freitas.

– Estamos com um grupo unido, trabalhando ao lado do prefeito Marcos, para a conquista de mais um mandato e de trabalho para a nossa cidade de Boqueirão – afirmou.

Veja a entrevista completa em vídeo:

Vídeo: ParaibaOnline

