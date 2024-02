Wallber Virgolino: “O PL deve mais a mim do que eu ao PL”

Ainda na condição de líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Wallber Virgolino (PL) concedeu uma longa entrevista ontem na ALPB.

Leia trechos do que ele disse.

“O pastor Sérgio Queiroz (Partido Novo) é uma grande liderança e estamos tentando resgatá-lo de volta para a política. A política precisa de homens de bem e de gestores bem testados. Ele tem reputação e tem competência. João Pessoa e a Paraíba precisam de políticos deste nível. Estamos tentando convencê-lo a ser candidato a prefeito de João Pessoa.

“Nem eu nem o Cabo Gilberto e nem Nilvan (Ferreira) somos inimigos de Marcelo Queiroga. Somos amigos. Ele apenas usou os instrumentos equivocados para se lançar pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Nós torcemos que a candidatura dele dê certo. Estamos do mesmo lado.

“Seria muito interessante (Queiroga e Sérgio Queiroz) que todo mundo se juntasse (….) Mas do jeito que anda está difícil.

“(deputado) Wellington Roberto (presidente do PL/PB) está levando pressão para sair ´de cima do muro´. Ele é um bolsonarista que não dá o sangue por Bolsonaro. Acho que (domingo último) foi o primeiro evento que ele foi de Bolsonaro. Ele foi eleito pelo PL e vota nas pautas de Lula no Congresso.

“Chegou o momento de ele (Wellington) sair de cima do muro e realmente dizer o lado que está. Se vier para o lado de cá, será bem recebido. Não é um ´direita raiz´, mas é um político de força.

“O PL deve mais a mim do que eu ao PL. Para montar a chapa de deputado estadual (em 2020) foi a minha equipe; quem montou a chapa de deputado federal foi a equipe do Cabo Gilberto. Se dependesse de Wellington Roberto, nem chapa teria.

“´Aos 45 do segundo tempo´ (em 2022) estava Wellington Roberto tirando mulher (da disputa), dificultando a montagem, Tivemos que chamar o feito à ordem para que o partido saísse ´redondinho´. Ele é deputado hoje por conta do trabalho meu e do Cabo Gilberto montando o partido.

“Eu não quero mais, já cumpri o meu papel e a gente combinou um rodizio.

“Os deputados que estiverem em dúvida é melhor sair, não adianta ficar na oposição e não ser oposição”.

Nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: Ninguém ´estrebuchou´ (paraibaonline.com.br)