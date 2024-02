Um primo do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), vereador Márcio Melo (PSD), assumiu interinamente a liderança da bancada de oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande.

A comunicação foi feita na sessão desta terça-feira.

Márcio encaminhou a bancada para a derrubada do veto do Executivo à mudança feita no final do ano passado na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2024.

