Presidente da Câmara de Campina jura fidelidade ao prefeito Bruno

O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, do Republicanos, falou na noite desta terça-feira (27) que está focado na reeleição de Bruno Cunha Lima.

O vereador ainda lembrou do apoio histórico ao atual prefeito e disse trabalhar pela união do seu agrupamento político.

As declarações foram dadas durante a entrega da Policlínica no bairro da Bela Vista, onde os dois estiveram juntos, uma obra importante da Prefeitura Municipal e que teve o apoio e a participação do vereador.

Marinaldo lembrou da relação de amizade que tem com Bruno e que a parceria política entre os dois é antiga.

Ele citou que foi o primeiro vereador que defendeu a candidatura do atual prefeito, em 2020, quando seu nome estava em uma disputa interna pela indicação ao cargo com o atual deputado estadual, Tovar Correia Lima.

“Essa parceria de amizade política vem desde a época de Ivandro Cunha Lima, avô do prefeito. Nós sempre estivemos juntos, em todas as eleições que Bruno disputou, até as eleições internas. Como, por exemplo, quando foi para decidir entre Tovar e Bruno, eu fui o primeiro vereador à época a se posicionar a favor da candidatura do atual prefeito”, recordou Marinaldo.

O presidente da Câmara ainda endossou o coro para que haja união no grupo político de Bruno e disse trabalhar para que todos estejam direcionados para a reeleição do atual prefeito.

“Eu defendo que nós estejamos unidos, todos comungando em um só pensamento e trabalho para nós continuemos firmes com o compromisso da eleição do prefeito Bruno”, finalizou Cardoso.