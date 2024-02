O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), foi questionado sobre o nome que vai compor a sua chapa como vice nas eleições deste ano.

Durante uma entrevista repercutida nesta quarta-feira, dia 28, na Rádio Caturité FM, o chefe do Executivo municipal destacou a importância do momento oportuno para discutir o assunto com os partidos aliados e esclareceu os critérios para a sua escolha.

– Essa discussão vai acontecer no momento oportuno com os partidos aliados, mas precisamos de alguém que queira contribuir e somar não só com a gestão, mas com a cidade. E temos critérios de lisura, transparência e fidelidade que serão discutidos com os aliados – declarou.