Léa Toscano, ex-prefeita do município de Guarabira e mãe da deputada estadual Camila Toscano, anunciou nesta quarta-feira (28), por meio das redes sociais, que está deixando os quadros do PSDB. Léa está cotada para disputar novamente a prefeitura nas eleições de outubro, sucedendo Marcus Lima (PSDB).

Ela informou ainda que está analisando os convites recebidos de outros partidos e dentro em breve fará a divulgação.

Ao PSDB, a ex-prefeita agradeceu o tempo em que esteve filiada e o dever cumprido por ter atuado para o fortalecimento do partido na Paraíba.

Leia íntegra da Nota

Acredito que a vida é feita de ciclos, e há momentos em que é necessário encerrá-los para iniciar novos capítulos.

Com o coração tomado de gratidão, a certeza do dever cumprido por ter atuado para o fortalecimento do partido em nosso Estado, comunico que deixo o PSDB.

Saio do PSDB com respeito e apreço por tudo o que aprendi e conquistei durante minha trajetória no partido.

Vivo um novo momento. Nesta minha jornada, tantas vezes me reinventei e agora faço isso mais uma vez para iniciar uma nova caminhada.

Recebi convites de algumas legendas e estou analisando de forma cuidadosa. Fiquei honrada e grata pelo reconhecimento do potencial e legado político de uma mulher.

Logo logo trarei novidades. Até breve!

Léa Toscano