“Em março definiremos essa posição conforme antecipado pelo senador Efraim Filho, que vem conduzindo esses diálogos”, afirmou o deputado George Morais (UB), durante coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre as eleições para prefeitura de João Pessoa este ano.

De acordo com ele, o partido dialogou com o deputado Ruy Carneiro (PODE), Marcelo Queiroga (PL), Cícero Lucena (PP) e outros nomes.

“Houve conversa também de Efraim com Sérgio Queiroz, mas repito, apenas avaliando o cenário, é um fato novo, relevante e merece reflexão”, completou.

Ainda no aspecto político, George avaliou a possibilidade de aliança entre Nilvan Ferreira (PL) com o grupo do governador João Azevêdo (PSB).

“Com relação a Nilvan houve o convite público, e agora reafirmo, para que ele possa concorrer à prefeitura de Santa Rita pelo União Brasil e acredito que é o melhor lugar, inclusive em coerência ao que Nilvan vem defendendo já há tantos anos”, finalizou.