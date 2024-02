O deputado Wallber Virgolino (PL), líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, disse em entrevista concedida à imprensa que não tem mais interesse em exercer a liderança na Casa e defende alternância no cargo.

“Eu não quero mais. Tudo tem seu tempo. Já cumpri o meu papel e a gente combinou o rodízio. Eu estou esperando a reunião com todos os deputados da bancada de oposição para escolhermos um novo líder”, disse, acrescentando que a reunião deve acontecer ainda nesta semana.

Virgolino disse ainda que antes de deixar o cargo vai conversar com os deputados que estão em dúvida se ficam ou não na oposição, e vai aconselhá-los a deixar a bancada, que atualmente conta com 11 integrantes dos 36 deputados membros da ALPB.

“Não adianta estar na oposição e não ser oposição. Eu darei essa opinião. Vai ficar na oposição quem realmente é de oposição. A gente tem também que revezar na presidência da CCJ e de outras comissões. Tem que oxigenar. Ninguém ganhou para ser membro da CCJ e ninguém ganhou para ser membro vitalício de líder da oposição”, disse.

Indagado se ele estaria falando do deputado Tovar Correia Lima (PSB), que anda flertando com a base governista, o deputado disse que não estava falando de ninguém em particular. “Estou generalizando para deixar todos confortáveis”, explicou.