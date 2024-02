Deputada garante que vai haver prévias para a escolha do pré-candidato do PT em JP

A deputada Cida Ramos, que está na disputa pela Prefeitura de João Pessoa, discorda do colega Luciano Cartaxo e garantiu que vai haver sim, as famosas prévias para a escolha do pré-candidato à prefeitura da Capital pelo Partido dos Trabalhadores.

Cida Ramos confirmou à imprensa que esteve com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em reunião nessa terça-feira (27), que disse que vai seguir as normas e as regras estabelecidas no regulamento sobre eleições para prefeitura nas capitais e de qualquer município.

“Ela nos garantiu que vai haver prévias sim, em João Pessoa. Se não se chegou a um consenso, as regras e o regimento do estatuto são claros e foi deliberado pela direção nacional pela realização das prévias. Então nós temos essa garantia dada pela presidente”, disse..

A deputada reafirmou não só que as prévias serão realizadas como o seu nome está colocado. “Existem dois pré-candidatos dentre do partido e a militância vai decidir qual o melhor nome para neste momento disputar a Prefeitura de João Pessoa”, declarou.