Coordenador da Gaeco será condecorado pela ALPB

De forma unânime – em alguns casos certamente foi um voto ´da boca pra fora´ -, a Assembleia Legislativa aprovou na sessão de ontem a concessão da Medalha de Honra Epitácio Pessoa (principal de suas comendas) ao promotor de justiça Octávio Celso Gondim Paulo Neto, coordenador do Gaeco – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público do Estado da Paraíba

A autoria foi do deputado Wallber Virgolino.

Nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

