De volta à Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), após 4 meses de afastamento, o deputado George Morais (UB) destacou durante coletiva de imprensa seu lugar no campo de oposição, além de elencar pautas prioritárias para discussão.

“Buscarei provocar essa reunião da bancada de oposição para que possamos discutir, mas não é minha intenção assumir a liderança neste ano. Buscarei justamente essa posição a partir de 2025”, disse.

Com relação às pautas, Morais destacou o serviço de distribuição de água: “cobraremos mais investimentos por parte do Governo do Estado”; e também a greve na educação.

Confira na íntegra o posicionamento em vídeo: