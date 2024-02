O deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB) destacou a importância da comunicação e transparência dentro do partido, ao comentar sobre as decisões tomadas pelo presidente estadual do PSB, deputado federal Gervásio Maia.

Bezerra ressaltou que não estava ciente das movimentações em Santa Rita, e em outros municípios paraibanos, e enfatizou sua relação positiva com o deputado federal.

Ele também mencionou a necessidade de uma reunião com o governador João Azevêdo (PSB) e a executiva do partido para discutir decisões.

Quanto à presidência do PSB na Paraíba, Bezerra sugeriu que a decisão deve envolver o governador, Gervásio Maia e a direção nacional da legenda.

Sobre a política municipal em Santa Rita, Bezerra expressou o interesse do PSB em contar com o apoio de Nilvan Ferreira, que é pré-candidato a prefeito na cidade.