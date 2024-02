“A filiação de Nilvan será uma grande conquista para o Republicanos”, declarou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, que acredita que a chegada do radialista vai fortalecer ainda mais o partido e o grupo político vai poder partir para a luta e vencer as eleições em Santa Rita com o apoio do governador João Azevêdo (PSB).

“Com a filiação dele ao Republicanos, tudo será facilitado e caminha nessa direção. É claro que vão acontecer as conversas e tratativas para que ele possa vencer as dificuldades políticas, que até então ele mantém com o prefeito Cícero Lucena, mas, se depender do Republicanos, e da vontade do partido, nós vamos pavimentar o caminho para Nilvan não só se aproximar de Cícero mas, principalmente, do governador João Azevêdo”, destacou

Contudo, o deputado enfatizou que o apoio do PSB no processo eleitoral em Santa Rita só depende de Azevêdo.

“Na minha ótica, a última palavra deve ser do governador João Azevêdo”, avaliou.