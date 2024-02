Aparte: Lula afirma que “a gente não pode votar num imbecil”

Em pronunciamento no final de semana, o presidente Lula mencionou “o momento de mentira que vive esse país. Tem gente que levanta de manhã e começa a mentir no celular. Almoça mentindo, vai no banheiro mentindo, vai dormir mentindo e passa a noite mentindo achando que a sociedade brasileira é um bando de imbecil que acredita em todas as asneiras que ele fala”.

Ainda conforme o presidente “nós precisamos ter em conta de aprender uma lição. Vai ter eleição outra vez esse ano. E a gente não pode votar num imbecil que fala mais bobagem, não votar num imbecil que mais agride os outros”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

