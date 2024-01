Vereador revela se vai continuar na liderança do governo na CMCG em 2024

Questionado em entrevista nesta quarta-feira (24), no Jornal da Manhã, da Caturité FM, se vai continuar liderando a bancada governista na Câmara Municipal de Vereadores de Campina Grande, o vereador Luciano Breno (ainda no Progressistas), falou sobre a experiência de estar como líder.

Ele agradeceu a confiança do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) e disse estar pronto para qualquer missão que o chefe do executivo lhe ordenar, inclusive, permanecer na liderança na Casa Félix Araújo.

Mas, apesar de se colocar à disposição para permanecer como líder, ele defendeu a alternância e a importância do rodízio para prestigiar outros colegas governistas.

– Eu tive a experiência, o privilégio e a confiança do prefeito Bruno Cunha Lima em me tornar o líder do governo. E estou à disposição para continuar, mas acredito em alternância e tem muitos colegas que tem condições para seguir essa missão – frisou.

