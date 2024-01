Vereador campinense acusa colega de falta de solidariedade

Em pronunciamento na sessão extraordinária desta sexta-feira no Poder Legislativo de Campina Grande, o vereador Alexandre Pereira (União Brasil) acusou – sem mencionar o seu nome explicitamente – a vereadora Jô Oliveira (PCdoB) de se omitir na defesa das mulheres, quando isto lhe é conveniente.

O edil se reportou à vereadora Ivonete Ludgério (PSD), que teve na mesma sessão um desentendimento com os vereadores Anderson Almeida, Rostand Paraíba e o presidente Marinaldo Cardoso.

– As mesmas figurinhas carimbadas deste plenário, que dizem que defendem as minorias, na hora que Vossa Excelência (Ivonete) é agredida não parte em defesa, fica caladinha, porque não faz do seu grupo ideológico – discursou o vereador.

vídeo: tvcamara-cg