Vereador deixa a liderança da oposição em Campina Grande

O vereador Pimentel Filho não mais ocupará a liderança no último ano da atual legislatura.

“Eu entreguei porque acho que é saudável, pois ninguém é dono de posição nenhuma, pois acho saudável essa mudança de líder”, declarou o agora ex-líder em entrevista à ´Arapuan FM´.

Desde o último quadrimestre de 2023 que ficou agastado o relacionamento do citado edil com outros companheiros de bancada, especialmente com o vereador Anderson Almeida, por conta de nomeações para cargos de confiança na estrutura da Secretaria de Saúde do Estado na cidade.

A nomeação da esposa de Anderson foi a ´gota d´água´ para esta crise interna.

