A Câmara Municipal de Campina Grande realizará uma sessão extraordinária na noite desta sexta-feira, dia 29 de dezembro.

Em pauta, a discussão sobre as chamadas ´emendas impositivas´ (de empenho obrigatório), a serem introduzidas no Orçamento municipal a partir do ano que vem.

Também será votada a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2024. E existe a possibilidade de apreciação de outras matérias adicionalmente.