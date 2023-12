Oposição nunca contou com Romero. Essa expectativa era do Republicanos, aponta deputado

Questionado em entrevista na Caturité FM, nesta quinta-feira (28), sobre a possível candidatura do deputado Romero Rodrigues (Podemos), a prefeitura de Campina Grande, pelo bloco de oposição, o deputado e pré-candidato pelo PcdoB, Inácio Falcão, revelou que falta não acredita na postulação do ex-tucano.

Para Falcão, não há sentido Romero fazer oposição ao atual gestor, Bruno Cunha Lima (União Brasil), já que ele foi eleito com o aval de Romero, apoiado por ele para dar continuidade a sua gestão.

Segundo Inácio, falta coragem de Romero para fazer esse enfrentamento direto e se colocar como opositor de Bruno.

– Se o deputado Romero quer ser candidato a prefeito então deve primeiro começar a pontuar as falhas na gestão. Eu não acredito na posição de Romero de candidato a prefeito, pois é uma gestão igual a outra. Ele apoiou Bruno, ele entregou a caneta, foi Romero quem colocou Bruno lá. Não faz sentido um discurso de oposição entre os dois. É a mesma cadeira, a mesma gestão, a mesma casa, por isso não acredito que ele tenha essa coragem – revelou.

Ainda de acordo com o deputado, a oposição não conta com a candidatura de Romero e essa expectativa foi criada apenas pelo partido Republicanos.

– A oposição não espera por Romero e o fórum, que é composto por oito partidos, nunca esperou por Romero, nunca cogitou essa possibilidade, isso foi uma esperança do Republicanos, de que Romero se filiasse ao partido e fosse candidato, eles criaram essa expectativa, mas isso não aconteceu – ressaltou.

