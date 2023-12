Visivelmente descrente da possibilidade de contar já no 1º turno com a candidatura de Romero Rodrigues, o governador elencou três nomes para afunilar a escolha: Daniella Ribeiro, deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB) e o secretário de Saúde do Estado, médico Jhony Bezerra.

As recentes farpas do deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB/PB, podem ter sido a verbalização em público dos pensamentos de João Azevêdo.

Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.