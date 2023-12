Inácio Falcão revela nomes do partido que vão disputar vagas na CMCG

O ano de 2023 está terminando e os partidos devem dar as boas vindas a 2024 fazendo projeções políticas para as eleições municipais.

No PCdoB, partido do deputado Inácio Falcão, os pretensos candidatos já estão se movimentando em Campina Grande em busca de uma vaga na Casa Félix Araújo.

Conforme afirmou Falcão durante entrevista na Rádio Caturité FM, a chapa de sua legenda que faz federação com o PV e o PT vem com muitas lideranças e nomes competitivos para a disputa proporcional.

– O PCdoB historicamente tem candidatos bons e competitivos como a vereadora Jô Oliveira, que é uma grande liderança, temos Ivan Freire que vai concorrer a uma vaga de vereador, Vavá Tomé, Jonas Lima, o meu primo Paulo Falcão e tantas outras pessoas importantes. Sairemos com a nossa chapa redondinha e respeitando os 30% das vagas femininas e mostrando que temos quadros competitivos para assumir as cadeiras da Casa Félix Araújo – pontuou.

Confira a declaração completa no vídeo:

Vídeo: Paraibaonline

