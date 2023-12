Enivaldo endossa advertência de Cássio a Bruno e diz que prefeito é covarde

O ex-deputado federal Enivaldo Ribeiro, pai da senadora Daniella e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, endossou as palavras do ex-senador Cássio Cunha Lima, que fez uma espécie de advertência ao prefeito de Campina Grande Bruno Cunha Lima, que tem uma missão de dar continuidade a um trabalho de décadas de ex-gestores da cidade entre eles, de Enivaldo e do próprio Cássio.

Segundo Cássio, Bruno tem que ter a compreensão de saber reconhecer o passado e saber valorizar o que foi construído até então para Campina Grande até porque ele tem um desafio muito grande porque pegou um sarrafo muito alto.

Para Enivaldo Ribeiro, a advertência foi para um “cara que não tem consideração a ninguém, que mente, que é covarde,é um homem que não merece crédito.. Ele foi uma grande decepção para nós. Eu mesma trabalhei para ele ser prefeito porque ele veio nos pedir para que votássemos nele, quando a gente queria era votar em Tovar Correia Lima, mas ele terminou sendo o candidato”, destacou.

Enivaldo disse ainda que esperava mais do prefeito Bruno, que fosse mais sério, que merecesse alguma consideração, mas é um cara covarde, mentiroso, traidor, é um péssimo prefeito e que para ele, Bruno não vale nada.

“Ele está acabando com Campina Grande e eu estou fazendo um programa advertindo Campina Grande que precisa conhecer e saber o que esse cara está fazendo aqui. Ele está derrotando a cidade”, avaliou.