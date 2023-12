O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Campina Grande em 2024, Inácio Falcão, filiado ao PCdoB, revelou nesta quinta-feira (28), durante balanço do ano de 2023 na Rádio Caturité FM, as condições para que ele desista da disputa e apoie outro candidato.

Segundo ele, um dos requisitos é que o pretenso candidato faça oposição ao atual prefeito, Bruno Cunha Lima (União Brasil) e que seja comprovado, através de pesquisas quantitativas e qualitativas, a aprovação do nome pelos campinenses.

O parlamentar destacou a importância do Fórum Pró-Campina, composto por oito partidos que fazem oposição a Bruno. A organização possui alguns nomes que se colocam à disposição de suas legendas para a disputa do próximo ano.

– Esse fórum é composto por oito partidos e estamos de portas abertas para dialogar com outros partidos que venham fazer oposição à atual gestão. Eu não posso dizer que sou candidato só porque quero ser candidato, é uma decisão não monocrática e isso precisa ser decisão coletiva. Se tiver um nome melhor que o meu ou que se destaque fora do fórum, eu estarei apoiando, por isso defendo as pesquisas para que o candidato(a) abraçado(a) seja o melhor representante do campo das oposições – frisou.

Confira o vídeo:

Vídeo: Paraibaonline

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui