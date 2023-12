Daniella rebate fala de Cássio e diz que Campina vive caos administrativo

A senadora Daniella Ribeiro, do PSD, fez críticas contundentes à gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) em Campina Grande.

Em declarações a uma emissora de rádio, a senadora expressou sua insatisfação com a atual administração municipal e lamentou a situação do município.

Em publicações em suas redes sociais, Daniella pediu respeito e criticou a declaração do ex-senador Cássio Cunha Lima, pedindo para que ele não compare a gestão do ex-prefeito Enivaldo Ribeiro ao governo do prefeito Bruno, a qual ela considera um caos administrativo.

Além disso, Daniella afirmou que, para o deputado federal Romero Rodrigues e seu grupo, Bruno Cunha Lima foi um “engodo”.

“Infelizmente, vemos o caos que Campina Grande se encontra, o caos administrativo. Campina Grande tem sofrido com apagões em hospitais, desvios de recursos encaminhados para a FAP, que teve que recorrer à justiça para ter os recursos garantidos”, destacou.

Daniella ressaltou seu trabalho como senadora em Campina Grande e frisou que seu grupo não poderia fazer parte de uma gestão que, segundo ela, está destruindo a cidade.