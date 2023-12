Presidente do Avante quer independência no partido para disputar governo da Paraíba em 2026

O prefeito de Cabedelo e presidente estadual do Avante na Paraíba, Victor Hugo disse em entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (27), que pretende disputar sim, o governo da Paraíba nas eleições de 2026.

Ele que termina o segundo mandato como prefeito de Cabedelo disse que não vai ficar parado, tão logo se encerre o ciclo como gestor da cidade portuária em 2023

Para tanto, se disse ainda empenhado em refazer o Avante na Paraíba, cuja missão recebeu do presidente nacional, Luis Tibé.

“E assim estou fazendo. Já estamos com mais de 40 cidades com comissões provisórias. Isso tudo em muito silêncio para poder não ter adversários nesse momento, mas pensando em ter a minha independência, não estar amarrado em algum partido que poderia frustrar meu futuro político”, disse,

Segundo ele, no Avante terá total liberdade para caminhar rumo à candidatura ao governo estado como também fortalecer o partido que pretende ainda eleger um deputado federal em 2026.

Vitor Hugo opina que pretende ser a terceira via, pois é algo que todo mundo que é político, faz gestão pública e ele gosta do executivo, faz questão de executar as coisas, “por que não com dois anos seguidos como o melhor prefeito do estado da Paraíba, o que me conforta como bom gestor, colocar o meu nome à disposição?”, indagou.

Contudo, o Vitor Hugo lembrou que faz parte de um agrupamento político integrado pelo prefeito Cícero Lucena e o deputado federal Mersinho Lucena e é esse agrupamento político, que vai decidir sobre 2026, mas primeiro vão passar por 2024 focados na reeleição do prefeito de João Pessoa e na sucessão de Cabedelo.

“Mas eu estou pronto para colocar meu nome na sucessão do governo do estado, principalmente pelo partido Avante”, enfatizou.