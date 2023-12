Presidente da Câmara de Campina sai em defesa de Romero Rodrigues

O vereador-presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso (Republicanos), assumiu a dianteira na defesa do deputado e ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), diante das críticas feitas pelo deputado Gervásio Maia, presidente do PSB/PB.

“Foi muito deselegante a fala do deputado Gervásio Maia. Desrespeitosa com Campina Grande. Ele (Romero) não precisa estar com barganha, não é o feitio dele”, protestou Marinaldo.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

