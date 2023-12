O Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu oferecer “recompensas” de até R$ 100 mil por informações que levem à captura de criminosos foragidos, a partir de uma lista que estará disponível no site da pasta.

As “recompensas” variam, conforme o site G1, de acordo com “a qualidade” da informação, a gravidade do crime e o risco a que o denunciante se expôs.

Além disso, se o produto do crime for recuperado, o autor da denúncia receberá um bônus de 5% do montante.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

