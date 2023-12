Gervásio Maia: “A política não tem espaço para murista!”

O deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB na Paraíba, praticamente dinamitou a possibilidade de eventualmente apoiar a candidatura do deputado Romero Rodrigues (Podemos) a prefeito de Campina Grande, atribuindo o seu posicionamento ao ´murismo´ do ex-prefeito.

“Este movimento de Romero é manjado. Ele faz isso sempre, para se valorizar dentro do grupo dele. Ele fica fazendo essa movimentação para lá na frente saber o que vai fazer, onde está melhor. E a política não pode ser trabalhada desta forma”, bradou Maia.

“A política não tem espaço para murista! Tem que ser feita com clareza, demonstrando o que o você quer, quais são as suas posições, o que você pensa. Política tem que dizer de que lado ele está”, detonou adicionalmente Gervásio, para reforçar em seguida: “Não acredito, nunca torci e não vou torcer. E espero que ele (Romero) fique por lá”.

Ainda conforme o socialista, “quem tem um nove arrojado como o de Jhony (Bezerra, secretário de Saúde do Estado); que tem um projeto idealizado como nós temos, com o governador, tem que apostar em integrantes de casa. Eu vou continuar apostando em Jhony”.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Aparte: PSB ´despacha´ prefeitável em Campina Grande (paraibaonline.com.br)