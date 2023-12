Deputado ressalta união entre PP e PSB: “A recíproca é verdadeira”

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da reforma tributária e marcou um tento nesse final de ano, com a aprovação da lei que unifica os impostos, destacou em entrevista concedida à imprensa, a união entre seu partido (o Progressistas) e o PSB do governador da Paraíba, João Azevêdo.

Para o deputado, os dois partidos nunca estiveram tão bem, o resto é futrica de quem não quer o bem da Paraíba. “Eu acho que só interessa a alguns, lógico, criar cizânias entre nós, mas nós estamos plenamente aliados com o governador João Azevêdo. Nós confiamos plenamente nessa relação e eu acho que a recíproca é verdadeira”, destacou.

Aguinaldo enfatizou ainda que a relação com o presidente do Republicanos, deputado federal Hugo Motta, também é muito tranquila, aliás com todos da aliança que apoiam João Azevêdo.

“Acho que desunião só interessa a quem tem receio dessa união, porque a gente sabe que se estivermos todos unidos, quem vai ganhar é a Paraíba. Quem está torcendo contra é porque não tem interesse na Paraíba. Tem interesse pessoal e divisão, mas entre nós, isso não existe”, refutou.