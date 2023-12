Congressistas aumentam em quase 150% o Fundo Eleitoral e escondem votos

A elevação dada no orçamento do Fundo Eleitoral para o ano que vem – R$ 4 bilhões e 900 milhões – é quase 150% superior à dotação fixada para as eleições municipais de 2020 (R$ 2 bilhões).

O Congresso Nacional aprovou o orçamento acima referido por intermédio de ´votação simbólica´, em que é impossível identificar o posicionamento de cada parlamentar.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

Aparte: PSB ´despacha´ prefeitável em Campina Grande (paraibaonline.com.br)