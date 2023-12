O Republicanos da Paraíba continua cumprindo o acordo em relação a abrir vagas para que os suplentes do partido assumam seus mandatos, sejam na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Desta vez o deputado federal Wilson Santiago vai assumir a Secretaria de Representação Institucional da Paraíba em Brasília, para abrir vaga ao suplente Raniery Paulino.

Raniery ainda não se pronunciou sobre a iminente possibilidade de assumir o mandato e prefere aguardar. Ele obteve nas eleições 33.550 votos.

Conforme o presidente do Republicanos na Paraíba, deputado federal Hugo Motta, o partido demonstra mais uma vez o seu compromisso público em prestigiar todos aqueles que contribuíram com o sucesso das urnas no ano de 2022, agora com a chegada de Raniery Paulino (foto) à Câmara Federal.

Motta ressaltou ainda que Wilson demonstra cada vez mais o espírito público de fortalecer o partido e que isso deverá acontecer subsequentemente tanto com ele quanto com o deputado Murilo Galdino, para que seja dada oportunidade a outros suplentes do partido.

“Seguiremos dessa forma, porque com isso fortalecemos a nossa representação política, que conseguimos através desses rodízios, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados, representar os paraibanos que foram às urnas e com certeza também solidificar a imagem do Republicanos”, lembrou.

O Republicanos deve ainda abrir vaga para o segundo suplente da Coligação, Pastor Valdir Trindade, que obteve 27.172 votos nas eleições. “Já estamos articulando também o momento correto para que Valdir Trindade assuma o mandato. Este plano sublinha a unidade e o comportamento dos membros do partido em torno de seu projeto político”, explicou.