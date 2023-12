Romero rebate Gervásio: “A política permite que a pessoa possa se expressar livremente”

O deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) respondeu ao presidente do PSB na Paraíba, seu colega de parlamento Gervásio Maia, que o chamou de ‘humorista’ e que o comportamento de dele já era manjado para valorizar o passe dentro do seu grupo político em Campina Grande.

“Não tem nenhum problema ele achar o que deve achar e dar qualquer declaração sobre isso. Ele pode externar livremente o seu raciocínio. Eu continuo mantendo o mesmo respeito, que sempre nutri pelo deputado Gervásio Maia. De minha parte, eu estou super tranquilo. No momento certo irei me posicionar em relação ao que penso”, disse.

Romero também respondeu ao comentário do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, sobre o prazo que teria para se decidir se vai ou não disputar a Prefeitura de Campina Grande em 2024 com o apoio do Republicanos e do PSB, e disse que essa questão de definição, de estar na berlinda, de ter previsão de data, não está na sua cabeça, uma vez que se encontra focado no seu mandato na Câmara Federal.

“Eu tenho o compromisso de ajudar a construir uma unidade de oncologia em Campina Grande, no HU, e já destinamos recursos. Estou focado na parte final de consolidação do terreno do INSS para EBSERH, que abriga os hospitais universitários. Eu estou numa fase boa. Quantos às eleições, na hora certa, no momento oportuno, com tranquilidade, serenidade e quando a minha consciência permitir, eu vou me expressar para a Paraíba inteira”, destacou.

Indagado sobre sua relação com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, o deputado disse não ter problema com ninguém, mas que naturalmente não irá se furtar de participar do processo eleitoral na Paraíba e de forma muito especial, em Campina Grande.