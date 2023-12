Azevedo confirma reunião que terá com aliados para definir o nome que irá disputar a PMGC em 2024

O governador João Azevedo (PSB) confirmou à imprensa, a reunião que terá agora nos primeiros dias de janeiro com todo seu agrupamento político para definir um nome que estará disputando a Prefeitura de Campina Grande nas eleições de 2024.

Entre os nomes dispostos estão o da senadora Daniella Ribeiro (PSD)o, do secretário de Saúde, Jhonny Bezerra, do deputado Inácio Falcão (PC do B)e vários outros, segundo ele.

Indagado quais seriam os critérios para essa escolha, o governador respondeu que uma delas seria da própria população, pois não se coloca um candidato se ele tiver alguma rejeição ou não tiver aceitação da população.

“Ou seja, as coisas óbvias que tem dentro da política. Logicamente,que seja alguém que representa um pensar político que temos dentro do governo”, disse.

Azevedo afirmou ainda que imagina uma pessoa que possa administrar Campina Grande da forma como está administrando o estado da Paraíba com uma visão plural e de não ser segmentado.

“A gente quer alguém que trabalhe dessa forma e os nomes que estão sendo colocados vão ser analisados e agora no começo do ano a gente vai começar a definir isso”, destacou.

O governador fez ainda um breve balanço de 2023 sobre as ações do governo e disse que quando se eleva o sarrafo (barra que mede o salto em altura), o nível fica cada mais difícil porque ao manter o ritmo que obteve com sua equipe em 2023 para 2024 e superar esse nível, vai exigir da equipe cada vez mais dedicação.

“Mas eu não tenho dúvida alguma por tudo aquilo que a gente plantou em 2023 e vamos colher muita coisa em 2024, assegurou.