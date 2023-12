Colunista destaca o que disse as autoridades na inauguração do Arco Metropolitano

Primeiro orador da solenidade de inauguração, o secretário de Infraestrutura do Estado, Deusdeth Queiroga, destacou que o governo João já destinou ao programa rodoviário cerca de R$ 2,5 bilhões.

Para o secretário, as marcas do governo que integra são “decência, competência e honestidade”.

Deusdeth também se referiu à “maior gestão fiscal que a Paraíba poderia ter”, bem como à “capacidade de planejamento” do atual governo.

Por fim, uma frase sintomática: “Nossa capacidade de gerenciar a cada dia se renova”.

Em nome da bancada de oposição no Legislativo, o vereador Rostand Paraíba (PP) disse que o Arco “é um presente para a zona Leste de Campina”.

“A gente aqui era travado, sem mobilidade”, assinalou.

Pela bancada governista na Assembleia Legislativa falou o deputado Inácio Falcão (PCdoB): “Campina hoje (ontem) tem um governo estadual que olha e investe muito na Rainha da Borborema”.

Em seguida, ele direcionou o foco para o governo municipal: “Campina precisa ter um gestor e tomar as rédeas do desenvolvimento”

“Campina vai ter futuro! Um futuro bem próximo!” – arrematou Inácio Falcão.

Presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia começou o seu pronunciamento pontificou que “a boa política tem a obrigação de entregar resultados à população”.

“A política do atraso está fadada ao fracasso”, emendou.

Maia imediatamente focou na administração de Campina Grande: “A política do atraso é representada pela atual gestão da cidade, (cujo prefeito) mal consegue transitar pela cidade”.

“Os que têm o discurso fácil e a conversa bonita são os que estão do lado da prefeitura”, adendou.

Em tom conciliador, Gervásio afirmou que “não podemos abrir mão do nosso bem maior, que é a unidade desse time”.

“Podem ter certeza: vamos continuar bem juntinhos”, finalizou.

O vice-governador Lucas Ribeiro (PP) sublinhou que Campina “vive um momento ímpar”.

“Agradeço em nome de Campina (pelo Arco) por este presente que a cidade ganha. Esta é a maior obra de mobilidade urbana dos últimos anos”, enfatizou Lucas.

João Azevedo começou suas palavras registrando que vivia “um dia maravilhoso”, por estar entregando “uma obra com capacidade de integração e de impactar a mobilidade urbana de Campina, notadamente o seu trânsito urbano”.

“O impacto na economia será importante”, grifou.

Ato contínuo, o governador mencionou que ali bem próximo “estamos construindo uma obra redentora, que é o Centro de Convenções”.

Azevedo disse aos presentes que o seu governo já investiu cerca de R$ 1,5 bilhão na cidade, sendo R$ 50 milhões justamente no Arco Metropolitano e R$ 140 milhões no centro de convenções, “obra que teve emendas parlamentares”.

Ainda sobre o centro de convenções, João comentou que “às vezes, algumas pessoas se apresentam como se tivessem mandado, através do orçamento federal, todo o dinheiro da obra, e que a obra fosse feita toda com recursos federais. Eu até gostaria, mas não veio não. O que veio foi R$ 50 milhões”.

Ele listou que os deputados Damião Feliciano, Wilson Santiago, Efraim Filho (antes de ser eleito senador), e os senadores Veneziano e (ex) Nilda Gondim direcionaram recursos para o centro.

“Mas quem mais colocou, por incrível que pareça, foi uma senadora que não é nem paraibana: Kátia Abreu, que era relatora geral (do orçamento federal) e colocou R$ 15 milhões. Esta é a verdade dos fatos. Ninguém tem o direito de se colocar como proprietário de uma obra”, verbalizou o governador.

“Ninguém tem o direito de se colocar como dono desta obra (centro de convenções)”, observou Azevedo.

O governador acentuou que a inauguração do Arco Metropolitano “é a cereja do bolo” no coroamento do ano de 2023.

Ele asseverou que “não poderia pedir a Deus um ano melhor”.

João fez um breve relato das ações administrativas que marcaram a semana, destacando que para a grande João Pessoa autorizou investimentos da ordem de R$ 782 milhões, sem contar os R$ 500 milhões alocados para a construção da ponte entre as cidades de Cabedelo e Lucena.

O governador realçou o seu compromisso de carrear recursos para as pequenas cidades: “A lógica era os pequenos municípios não receber recursos porque não decidiam as eleições. Nós acabamos com isto!”

O chefe do executivo paraibano comentou a presença de vários vereadores campinenses de sua base política: “Há alguns anos talvez só tivesse aqui o nome de 1 vereador’.

Azevedo anunciou que dia 26 próximo firmará novos convênios com a Caixa Econômica Federal, da ordem de R$ 130 milhões, para a viabilização de novas obras.

Outro anúncio foi a intenção de avançar, no próximo ano, na celebração de convênio com a prefeitura campinense para abrir a avenida Floriano Peixoto (a principal da cidade): do bairro Vila Castelo Branco até o Arco Metropolitano – algo em torno de 1 quilômetro.

Foi emblemática a saudação de João Azevedo ao seu auxiliar Deusdeth Queiroga: “Ao meu companheiro, obrigado por tudo. A gente compartilha sonhos”.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza