Em mensagem de Natal, Cássio relembra tempo em que foi prefeito de Campina

O ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) utilizou a audiência da Rádio Caturité FM, neste sábado (23) antevéspera de Natal, para deixar uma mensagem à população de Campina Grande.

Ele agradeceu aos campinenses pelo apoio durante a sua trajetória política e lembrou o carinho que recebeu quando foi prefeito da Rainha da Borborema.

Durante as felicitações de Natal, Cássio falou do amor por Campina, sentimento herdado do seu pai, Ronaldo Cunha Lima e fez os seus votos de Feliz Natal e um Ano Novo de saúde e esperanças.

– Agradecer a essa cidade que amo tanto por tudo que me proporcionou enquanto estive na política, em todos os meus mandatos e de forma muito especial a honra que tive de ser três vezes prefeito de Campina e aprendendo com o meu pai, o nosso poeta Ronaldo Cunha Lima, a amá-la profundamente e a amar o seu povo e a sua gente. É com esse sentimento de gratidão que trago a minha mensagem de Natal ao amado povo de Campina. Que possamos ter um Natal em paz e que tenhamos um Ano Novo com saúde e capacidade de acreditar em um Brasil melhor, com esperança no futuro – pontuou.

Ouça a mensagem de Natal de Cássio Cunha Lima abaixo: