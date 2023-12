Deputado Tovar participa de evento com vice-governador da Paraíba

A solenidade de inauguração da 1ª parte do Arco Metropolitano de Campina Grande, ontem, começou com uma atividade esportiva: uma corrida com a participação do vice-governador Lucas Ribeiro (PP) e da secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, justamente no trecho que seria entregue.

Um convidado ilustre de Lucas foi o deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB).

Veja imagens do evento:

