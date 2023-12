Vídeo: governador diz que não se faz política com vontades pessoais

Durante inauguração da implantação e pavimentação do Arco Metropolitano de Campina Grande, o governador João Azevêdo (PSB), foi questionado sobre o futuro do seu partido na disputa eleitoral de 2024 na Rainha da Borborema. Em resposta ele afirmou que o nome virá na hora certa, após avaliar as melhores condições.

“Não se faz política com vontades pessoais”, completou o político.

Ainda dentro do tema, Azevêdo foi questionado sobre fazer gestão com as diferenças políticas. O governador, no entanto, disse que não pensa na opinião ou partido dos prefeitos para realizar as ações.

“Se você ficar preso a pequenos detalhes você não consegue avançar”, ponderou.

Com relação a outras obras do estado em Campina, o governador disse que o Centro de Convenções deve ficar pronto até o final de 2024, no entanto, a parte de feiras será entregue algum tempo antes e já poderá ser utilizada em eventos.

Confira na íntegra o que falou o chefe do executivo paraibano em vídeo:

Inscreva-se no canal do YouTube do Paraibaonline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui