Romero Rodrigues foi convidado para confraternização da oposição em Campina

Os partidos de oposição em Campina Grande participaram de uma confraternização realizada nesta sexta-feira e organizada pelo secretário de Saúde do Estado, médico Jhony Bezerra.

O anfitrião informou que “convidei (o deputado) Romero (Rodrigues) na véspera, mas ele informou que estava com uma agenda muito puxada” na Comissão de Turismo da Câmara Federal.

“Temos uma boa relação com Romero, e esperamos que essa relação possa trazer bons frutos”, avaliou Jhony.

Sobre as decisões internas do PSB acerca da sucessão campinense, o secretário informou que “até o mês de fevereiro o governador João Azevedo, junto com os partidos aliados, uma base robusta, com 13 partidos”, encaminhará o processo.

“O nosso objetivo é trazer a unidade e ter uma candidatura única que represente as oposições e um projeto de mudança para Campina Grande”, pontuou Bezerra.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

